Контроль здоров’я учасників, захисні маски та чергові медики – оприлюднено рекомендації щодо проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ в умовах каранти

До зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допускатимуться особи з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках. Про це йдеться у рекомендаціях щодо проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ у період карантину через COVID-19. Рекомендації підписано Головним державним санітарним лікарем України та оприлюднено на сайті МОЗ 22 травня 2020 року.
“Пункти проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ повинні бути безпечними і комфортними для учасників та інструкторів. Хоча карантин послаблений, але ми повинні дотримуватись усіх протиепідемічних заходів. Наш ключовий пріоритет – збереження здоров’я учнів, студентів та педагогів”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких:
- температура тіла становитиме не більше 37,2 С,
- будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість),
- буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот.
Місця для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ мають відповідати таким вимогам:
- дистанція між учасниками під час тестування – не менше 1,2 метри один від одного,
- на вході до будівлі – місце для обробки рук антисептиком,
- у санітарних кімнатах – рідке мило, антисептики та паперові рушники;
- під час тестування, за сприятливої погоди, рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях;
- до будівлі не допускатимуться супроводжуючі особи – крім тих, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю;
- у місцях проведення тестування чергуватимуть медичні працівники;
- на виході розміщуватимуться контейнери або урни з кришкою для використаних масок;
- перед і після тестування аудиторії провітрюються не менше 30 хв;
- після тестування поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння очищуються та дезінфікуються.
Організатори тестування та іспитів повинні проінформувати учасників про:
- ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування та іспитів;
- можливість участі у додаткових сесіях тестування для осіб, яких не допустять до тестування за станом здоров’я;
- протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час тестування.
Пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, дезінфікуючими засобами для прибирання, а кожен учасник отримає захисну маску. Респіратори можна використовувати протягом всього тестування, захисні маски необхідно змінювати кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою.
Нагадаємо, згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України, до дитсадків не пускатимуть дітей та працівників із температурою вище 37,2 С, приміщення необхідно дезінфікувати та провітрювати, а з дітьми варто проводити більше часу на свіжому повітрі.