Додаткова сесія ЗНО-2020 відбудеться 24 липня – 10 серпня, додатково зареєструватись на неї можна відсьогодні

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Сьогодні, 25 травня, розпочинається додатковий період реєстрації на додаткову сесію ЗНО, який триватиме до 9 червня.

Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, тестування відбудуться за таким графіком:

фізика – 24 липня,

математика – 28 липня,

іспанська мова – 29 липня,

французька мова – 30 липня,

німецька мова – 31 липня,

англійська мова – 3 серпня,

українська мова і література – 4 серпня,

біологія – 5 серпня,

історія України – 6 серпня,

географія – 7 серпня,

хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

Додатковий період реєстрації на додаткову сесію ЗНО триватиме з 25 травня до 9 червня. Згідно з наказом МОН, зареєструватись можуть ті, хто не зміг цього зробити протягом 3 лютого – 24 березня.

Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають або перебувають на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в АТО та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).

Зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО можна, заповнивши реєстраційну картку на сайті УЦОЯО та подавши комплект реєстраційних документів особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, або надіславши його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Дату подання реєстраційних документів буде визначено за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку;

заяву для участі в додатковій сесії;

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

інші документи за потреби.

Детальну інструкцію та рекомендації щодо реєстрації розміщено на сайті УЦОЯО в розділі “Процедура реєстрації”.

Міністерство освіти і науки України