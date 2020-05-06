Безпека під час ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ: пункти проведення будуть забезпечені термометрами, дезінфікуючими засобами та масками

Міністерство освіти і науки спільно з Групою Нафтогаз, ЮНІСЕФ Україна та Посольством Швейцарії в Україні забезпечать пункти проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ необхідними засобами захисту: медичними масками, безконтактними термометрами, дезінфікуючими засобами та захистом для медиків.

“Зберегти здоров’я учнів, студентів та педагогів – наш ключовий пріоритет. Завдяки єдиному механізму координації гуманітарної допомоги Офісу Віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України нам вдалося залучити партнерів і створити безпечні та комфортні умови для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. Уже з наступного тижня розпочнеться доставка засобів захисту в регіони”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування будуть забезпечені:

медичними масками для учасників, інструкторів та медиків,

безконтактними термометрами (пірометрами),

дезінфікуючими засобами для рук,

дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь,

ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

ЮНІСЕФ Україна залучає до забезпечення засобами захисту та доставки компанії Unilever та Нова Пошта, а також розмістить в кожному пункті тестування інформаційні матеріали та рекомендації щодо дотримання правил гігієни.

Всього потребу забезпечено для 1714 пунктів проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ. У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть близько 90 000 осіб. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.

З 9 червня розпочнеться доставка засобів захисту до обласних державних адміністрацій, а звідти – до пунктів проведення тестування та іспитів. До 25 червня – дня проведення першого ЗНО – засоби захисту будуть у місцях проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ.

Нагадуємо, перед початком тестування та іспитів в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ допускатимуть осіб з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Міністерство освіти і науки України