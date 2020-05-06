Безпека під час ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ: пункти проведення будуть забезпечені термометрами, дезінфікуючими засобами та масками

Міністерство освіти і науки спільно з Групою Нафтогаз, ЮНІСЕФ Україна та Посольством Швейцарії в Україні забезпечать пункти проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ необхідними засобами захисту: медичними масками, безконтактними термометрами, дезінфікуючими засобами та захистом для медиків.
“Зберегти здоров’я учнів, студентів та педагогів – наш ключовий пріоритет. Завдяки єдиному механізму координації гуманітарної допомоги Офісу Віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України нам вдалося залучити партнерів і створити безпечні та комфортні умови для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. Уже з наступного тижня розпочнеться доставка засобів захисту в регіони”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування будуть забезпечені:
- медичними масками для учасників, інструкторів та медиків,
- безконтактними термометрами (пірометрами),
- дезінфікуючими засобами для рук,
- дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь,
- ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.
ЮНІСЕФ Україна залучає до забезпечення засобами захисту та доставки компанії Unilever та Нова Пошта, а також розмістить в кожному пункті тестування інформаційні матеріали та рекомендації щодо дотримання правил гігієни.
Всього потребу забезпечено для 1714 пунктів проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ. У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть близько 90 000 осіб. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.
З 9 червня розпочнеться доставка засобів захисту до обласних державних адміністрацій, а звідти – до пунктів проведення тестування та іспитів. До 25 червня – дня проведення першого ЗНО – засоби захисту будуть у місцях проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ.
Нагадуємо, перед початком тестування та іспитів в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ допускатимуть осіб з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.
Міністерство освіти і науки України