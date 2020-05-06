Наказ Департаменту освіти і науки КМДА про скасування ДПА у формі ЗНО є нечинним і не підлягає виконанню – позиція МОН

Наказ Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації від 3 червня 2020 року №102 “Про звільнення у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації”, є нечинним і не підлягає виконанню.

1. Відповідно до вимог законодавства, цей наказ Департаменту підлягає державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції України. Нормативно-правові акти можуть бути направлені для виконання лише після їхньої державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення даних вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта обов’язковим є посилання на дату і номер його державної реєстрації.

Державна реєстрація нормативно-правових актів органів влади здійснюється після проведення правової експертизи таких актів. Мета експертизи – перевірити їх на відповідність актам вищої юридичної сили, зокрема Конституції та законам України, актам Президента та Уряду, наказам міністерств тощо.

Акти органів влади реєструє Міністерство юстиції, його територіальні органи після проведення правової експертизи за умови, що вони видані в межах повноважень та відповідають актам вищої юридичної сили.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Наразі чинне законодавство України не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади (чи їхні структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, учні отримують документи про освіту, зокрема свідоцтво про повну загальну середню освіту, після завершення навчання за освітньою програмою та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти і науки України