Через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування вдома

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не у закладах освіти. Рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти Уряд ухвалив 12 червня 2020 року через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

“Всі пункти тестування були готові до проведення пробного ЗНО. Але у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Уряд ухвалив рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти. Дати проведення основної сесії ЗНО наразі залишаються без змін”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Український центр оцінювання якості освіти закликає учасників пробного ЗНО та залучених осіб не приходити до пунктів тестування 15 та 17 червня і натомість пройти тести дистанційно у ці ж дні. Інструкцію, як це можна зробити, розміщено на сайті УЦОЯО.

“Ми розуміємо, що пробне ЗНО – це можливість для учнів спробувати свої сили, відчути атмосферу та краще психологічно підготуватись до основної сесії. Але ми змушені гнучко реагувати на динаміку захворюваності. УЦОЯО забезпечить можливість пройти пробне ЗНО не виходячи з дому. Кожен зареєстрований на пробне ЗНО зможе завантажити тестовий зошит і бланк відповідей, надіслати відповіді до сервісу визначення результатів та отримати свій бал”, – додала т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

На 15 червня заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. На 17 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Нагадаємо, основна сесія тестування запланована з 25 червня до 17 липня. До зовнішнього незалежного оцінювання допускатимуть осіб із температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Міністерство освіти і науки України