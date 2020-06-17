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Плановий процес ЗНО-2020 стартує 25 червня, - Прем’єр-міністр

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Наразі немає підстав для скасування чи перенесення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, він нагадав, що Уряд цього року скасував проведення очного пробного ЗНО, замінивши його оцінюванням в режимі онлайн. «За інформацією Міністерства освіти і науки, зошити, в яких діти мають здавати ЗНО, уже розвезені на пункти здачі ЗНО», - зазначив очільник Уряду.

«Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар повідомлять про це», - заявив Прем’єр-міністр.

За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО, зрозумілі. Це більше 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні та більше 50% областей, де перевищуються три загальнонаціональні показники – кількість хворих перевищує 12 на 100 тисяч населення, більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

«Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО», - підсумував Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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