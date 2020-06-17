Уряд ухвалив постанову про повернення коштів учасникам пробного ЗНО

Кабінет Міністрів України на засіданні 17 червня ухвалив постанову щодо повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного ЗНО у 2020 році.

Відкриваючи засідання Уряду, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що потрібно «розставити крапки над «і» в питанні ЗНО, аби уникнути політичних пересмикувань та чуток, які зараз активно поширюються».

«По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО, а по-друге, наразі немає жодних підстав, щоб ЗНО не проводити, воно відбудеться за визначеним планом. Ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти і вони його матимуть», - запевнив Прем’єр-міністр.

«Зі свого боку, ми будемо робити все, аби вступна кампанія була комфортною та безпечною для абітурієнтів. Зараз ми посилено готуємо місця для безпечного проведення тестувань. Нам в цьому допомагають «Нафтогаз», ЮНІСЕФ, наші європейські та міжнародні партнери, які вже відвантажили засоби індивідуального захисту під ці потреби практично в кожну область і в кожен пункт проведення ЗНО», - додав Денис Шмигаль.

Представляючи проект відповідної постанови, в.о. Міністра освіти та науки України Любомира Мандзій пояснила, що виплата коштів учасникам пробного ЗНО відбудеться найближчим часом і буде здійснюватися через відділення «Приватбанку».

«Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів на картку. Тим, у кого немає картки, повідомлення буде про те, що картка з коштами чекає на них у найближчому відділенні «Приватбанку», - пояснила Любомира Мандзій.

Крім того, вона спростувала інформацію ЗМІ про наміри влади скасувати зовнішнє незалежне оцінювання цього року. «Медіа поширюють неправдиву інформацію про те, що в Верховну Раду внесено законопроект про скасування ЗНО. Хочу уточнити, що законопроект не скасовує ЗНО, як пишуть медіа, він робить добровільною здачу державної підсумкової атестації у формі ЗНО», - заявила Любомира Мандзій.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України