Любомира Мандзій: Епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО-2020 25 червня-17 липня

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня. Про це сьогодні, 22 червня 2020 року, заявила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час спільної з партнерами перевірки готовності пункту проведення ЗНО у Коледжі морського і річкового флоту. У візиті також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд і заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

“Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО у запланований термін – з 25 червня до 17 липня. Водночас МОН, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 у безпечних умовах згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України. Ми вдячні партнерам за допомогу в забезпеченні пунктів проведення ЗНО засобами захисту для учасників тестування, інструкторів та медиків”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Так, під час зовнішнього незалежного оцінювання:

допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями головного санлікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо),

діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією),

діятиме супровід медиків та Національної поліції,

будуть залучені інструктори не з груп ризику.

“ЗНО – це одна з найбільш успішних демократичних інституцій. Для Швейцарії важливо підтримати ЗНО в ці складні часи пандемії COVID-19, щоб забезпечити максимально безпечні умови тестування та гарантувати прозорість вступної кампанії для української молоді. Швейцарія переконана, що за будь-яких умов якість освіти має залишатися найбільшим пріоритетом”, – повідомив Клод Вільд, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні.

Завдяки партнерам – Групі Нафтогаз, ЮНІСЕФ в Україні та Посольству Швейцарії в Україні – пункти проведення ЗНО забезпечені:

медичними масками для учасників, інструкторів та медиків,

безконтактними термометрами (пірометрами),

дезінфікуючими засобами для рук,

дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь,

ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

“Ми повинні зробити все, щоб пандемія не обмежувала доступ дітей до освіти. Кожен випускник має право на реалізацію свого потенціалу в безпечному середовищі. ЮНІСЕФ у партнерстві з Unilever та Нова пошта підтримав Уряд України у створенні безпечних умов під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у відповідь на виклики, спричинені COVID-19”, – наголосила Лора Білл, заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Всього потребу забезпечено для 1714 пунктів (5188 пункто-тестувань) проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. У 2020 році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи, ЄВІ/ЄФВВ складатимуть 101 283 особи. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.

Нагадаємо, учнів шкіл, профтехів та студентів коледжів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атеМіністерство освіти і науки Українистації. Водночас вони мають право пройти її за власним бажанням.