Стартувала основна сесія ЗНО-2020: у першому тестуванні з математики взяли участь понад 152 тис осіб

25 червня 2020 року, розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. У першому тестуванні – з математики – взяли участь 152 180 осіб.

“ЗНО-2020 стартувало у заплановані терміни, проходить у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря. Учасників та інструкторів забезпечують масками і допускають до пунктів тестування після термометрії та оцінки ознак респіраторних захворювань. Пункти тестування забезпечено безконтактними термометрами, антисептиками для рук і поверхонь, а також засобами захисту для медиків”, – зазначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Участь у тестуванні з математики взяли 152 180 осіб, що становить 81,79% від загальної кількості зареєстрованих – 186 072 осіб. ЗНО з математики проходило у 795 пунктах тестування, в яких було створено 12 618 аудиторій.

83 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 30 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 126 громадських спостерігачів. Кількість учасників, роботу яких припинено дочасно через порушення процедури тестування, – 12.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з математики буде визначено до 16 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 17 липня.

Наступне ЗНО – з української мови та літератури – відбудеться у вівторок, 30 червня.

Нагадаємо, стихійне лихо внаслідок повені у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях є підставою для участі у додатковій сесії ЗНО, якщо його неможливо складати під час основної сесії. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня до 10 серпня.

Міністерство освіти і науки України