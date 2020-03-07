Почали роботу "гарячі лінії" та приймальня громадян щодо вступу 2020

30 червня розпочали роботу консультативні лінії та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2020. Вони працюватимуть до 15 вересня включно.

Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді щодо проведення вступної кампанії 2020, зокрема, реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг тощо.

Для кожної категорії питань працюватимуть телефонні лінії в Міністерстві освіти і науки, Урядовому контактному центрі, ДП "Інфоресурс", Державній службі якості освіти:

Гаряча лінія МОН 0 800 50 45 70 (БЕЗКОШТОВНО!)

Урядовий контактний центр 1545

Для вступників з ТОТ 0 800 50 44 25

ЄДЕБО, ДП Інфоресурс (щодо роботи електронних кабінетів та подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63

Питання щодо документів про повну загальну середню освіту:

+38 (044) 481-47-67

Питання щодо сертифікатів ЗНО:

+38 (044) 486-09-62

Вступ до закладів професійної освіти:

+38 (044) 287-89-14

З питань порушення вимог законодавства та запобігання порушень прав на вступ до закладів освіти:

+38 (044) 236 33 58

+38 (044) 236 34 31

Приймальня громадян працюватиме у приміщенні Міністерства освіти і науки за адресою м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 у пн-чт 9:00 – 18:00, у пт 9:00 – 16:45.

Нагадаємо, для входу на пункт проведення ЗНО учасники мають подавати оригінал паспорта, ID-картки або іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті ЗНО.

Міністерство освіти і науки України