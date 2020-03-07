03. 07. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

З початку 2020 року в дитячих садках створено 2 846 нових місць – оперативні дані МОН

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Станом на 1 липня 2020 року у дитячих садках створено 2 846 додаткових місць. Відповідні оперативні дані МОН отримало з регіонів.

Один з основних пріоритетів Міністерства – це якісна та доступна дошкільна освіта. Ми розуміємо, що у густонаселених регіонах є нестача місць у дитсадках, тому продовжуємо працювати над розширенням мережі закладів дошкільної освіти. З початку 2020 року було створено майже 3 тисячі місць, які забезпечать доступ до дитсадків за місцем проживання дитини. МОН продовжує сприяти створенню нових місць шляхом реорганізації дитсадків, відкриття додаткових груп та реконструювання існуючих закладів”, – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Якісна і доступна дошкільна освіта – один із пріоритетів Міністерства освіти і науки, тож МОН сприяє розширенню мережі дитячих садків. Додаткові місця у дитсадках було створено шляхом:

  • реорганізації закладів освіти зі створенням дошкільних відділень – 4 заклади, 301 місце;
  • відкриття приватних дитячих садків – 31 заклад, 1439 місць;
  • реконструювання дитячих садків – 8 закладів, 420 місць;
  • відкриття дитсадків у пристосованих приміщеннях – 7 закладів, 151 місце;
  • відкриття додаткових груп у функціонуючих дитсадках – 23 групи, 465 місць;
  • відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 5 груп, 70 місць.

Найбільше додаткових місць для дітей дошкільного віку у 2020 році створено у:

  1. Київській області – 700 місць;
  2. Києві – 530 місць;
  3. Запорізькій області – 435 місць;;
  4. Тернопільській області – 330 місць;
  5. Львівській області – 195 місць.

Нагадаємо, що МОН провело серію публічних консультацій з питань забезпечення якості та доступності дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2020 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    