З початку 2020 року в дитячих садках створено 2 846 нових місць – оперативні дані МОН

Станом на 1 липня 2020 року у дитячих садках створено 2 846 додаткових місць. Відповідні оперативні дані МОН отримало з регіонів.

“Один з основних пріоритетів Міністерства – це якісна та доступна дошкільна освіта. Ми розуміємо, що у густонаселених регіонах є нестача місць у дитсадках, тому продовжуємо працювати над розширенням мережі закладів дошкільної освіти. З початку 2020 року було створено майже 3 тисячі місць, які забезпечать доступ до дитсадків за місцем проживання дитини. МОН продовжує сприяти створенню нових місць шляхом реорганізації дитсадків, відкриття додаткових груп та реконструювання існуючих закладів”, – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Якісна і доступна дошкільна освіта – один із пріоритетів Міністерства освіти і науки, тож МОН сприяє розширенню мережі дитячих садків. Додаткові місця у дитсадках було створено шляхом:

реорганізації закладів освіти зі створенням дошкільних відділень – 4 заклади, 301 місце;

відкриття приватних дитячих садків – 31 заклад, 1439 місць;

реконструювання дитячих садків – 8 закладів, 420 місць;

відкриття дитсадків у пристосованих приміщеннях – 7 закладів, 151 місце;

відкриття додаткових груп у функціонуючих дитсадках – 23 групи, 465 місць;

відкриття груп із короткотривалим перебуванням дітей – 5 груп, 70 місць.

Найбільше додаткових місць для дітей дошкільного віку у 2020 році створено у:

Київській області – 700 місць; Києві – 530 місць; Запорізькій області – 435 місць;; Тернопільській області – 330 місць; Львівській області – 195 місць.

Нагадаємо, що МОН провело серію публічних консультацій з питань забезпечення якості та доступності дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України