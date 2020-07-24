Стартувала додаткова сесія ЗНО: тестування триватимуть до 10 серпня

24 липня 2020 року, тестуванням із фізики стартувала додаткова сесія ЗНО – участь у ньому взяли 206 осіб, що становить 60% від кількості зареєстрованих. Тестування додаткової сесії триватимуть до 10 серпня.

Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, тестування відбудуться за таким графіком:

фізика – 24 липня,

математика – 28 липня,

іспанська мова – 29 липня,

французька мова – 30 липня,

німецька мова – 31 липня,

англійська мова – 3 серпня,

українська мова і література – 4 серпня,

біологія – 5 серпня,

історія України – 6 серпня,

географія – 7 серпня,

хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

Додаткова сесія ЗНО, як і основна, проходить в безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря. До зовнішнього незалежного оцінювання допускають осіб із температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 тривала з 25 червня до 17 липня і проходила у безпечних умовах.

Вчора, 23 липня, експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії України, біології та іноземних мов. Раніше, 16 липня, комісія встановила порогові бали для ЗНО з математики та фізики. Поріг для ЗНО з географії та хімії комісія встановить 28 липня.

Міністерство освіти і науки України