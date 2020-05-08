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Денис Шмигаль: STEM-освіта дасть можливість створити основу для професій майбутнього

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Концепція розвитку природничо-математичної освіти — це європейський та світовий тренд, який допомагає опанувати професійні навички 21 століття.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України в середу, 5 серпня. За його результатами Уряд схвалив концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти).

«Уряд прагне, щоб науково-технічні, математичні, інженерні професії стали знову популярними. Це відповідь на запити економіки та потреби суспільства», — зауважив Денис Шмигаль.

STEM-підхід буде найкраще поєднуватись з реформованою шкільною освітою.

«Іншим сьогоднішнім рішенням ми фактично спрямуємо 1 млрд грн на забезпечення якісної, сучасної, доступної «Нової української школи». Пропонуємо, щоб кошти державної субвенції, передбачені місцевим бюджетам, могли використовуватись органами місцевого самоврядування на матеріально-технічне забезпечення «Нової української школи», — зазначив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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