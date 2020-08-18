Вступ 2020: МОН опублікувало рейтинги вступників за широким конкурсом станом на 17 серпня

МОН підготувало проміжний рейтинг вступників, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями “Право” та “Міжнародне право”. Переглянути його можна на сайті МОН в розділі “Вступна кампанія 2020”/“Широкий конкурс 2020”.

У розміщених гугл-документах кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Традиційно ці дані МОН публікує двічі - в середині та наприкінці періоду подання заяв. Тож оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 серпня, після завершення прийому заяв.

За даними ДП “Інфоресурс” станом на ранок 17 серпня вже подано 525 тис 860 електронних заяв на ОС “Бакалавр” (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на базі 11 класів та 2 тис 167 заяв на ОС “Молодший бакалавр”.

Широкий конкурс відбувається, зокрема, за галузями знань:

12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення») – файли «Бакалавр-12»

13 «Механічна інженерія» - файли «Бакалавр-13»

14 «Електрична інженерія» - файли «Бакалавр-14»

17 «Електроніка та телекомунікації» - файли «Бакалавр -17»

21 «Ветеринарна медицина» - файли «Магістр – 21»

23 «Соціальна робота» - файли «Бакалавр – 23»

24 «Сфера обслуговування» - файли «Бакалавр – 24»

29 «Міжнародні відносини» - файли «Бакалавр 29»

за міжгалузевими групами:

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - файли «Бакалавр-01 Міжгалузева група 1»

за підгалузевими групами:

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» - файли «Бакалавр-101 Підгалузева група 1»

предметні спеціальності 014.04 «Математика», 014.06 «Хімія», 014.08 «Фізика», 014.09 «Інформатика», 014.10 «Трудове навчання та технології», 014.15 «Природничі науки» спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» - «файли Бакалавр-102 Підгалузева група 2»

спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» - файли «Бакалавр-103 Підгалузева група 3»

спеціальності 032 «Історія та археологія» та 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» - файли «Бакалавр-104 Підгалузева група 4»

спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька», 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська», 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька» спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» - файли «Бакалавр-105 Підгалузева група 5»

спеціальності 111 «Математика» та 112 «Статистика» галузі знань 11 «Математика та статистика» - файли «Бакалавр-106 Підгалузева група 6»

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» -файли «Бакалавр-107 Підгалузева група 7_Д»

Нагадаємо, на YouTube-каналі МОН доступне відео з докладним поясненням того, як працює алгоритм адресного розміщення держзамовлення.