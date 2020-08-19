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Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1-го листопада

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Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада. Лист із рекомендацією продовжити терміни вступу був розісланий сьогодні, 18 серпня 2020 року, обласним управлінням освіти і науки.

“Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти”, - пояснив заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. А далі, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:

  • заяву;
  • копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;
  • 6 фотокарток 3х4;
  • медичну довідку;
  • документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

Водночас навчатися у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі. Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах. Обрати заклад, відсортувавши за містом і професією, для навчання можна за посиланням.

Нагадаємо, що у 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням у закладах профосвіти є 119 674 місця.

Кабінет Міністрів України

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