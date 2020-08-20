Олексій Чернишов доручив очільникам областей особисто проінспектувати всі школи до нового навчального року

19 серпня Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо реалізації програми Президента «Велике будівництво».

Під час наради, в якій взяли участь представники Кабінету Міністрів України та координаційної ради програми «Велике будівництво», було розглянуто низку нагальних питань стосовно ефективності використання коштів. Міністр також заслухав доповіді голів ОДА щодо ступеня готовності об’єктів освітньої інфраструктури, зокрема шкіл, відкриття яких заплановано до 1 вересня.

«Новий навчальний рік стартує менше ніж за два тижні. Більшість наших співгромадян турбує питання — як саме він розпочнеться, як відбуватиметься його організація з урахуванням обмежень «червоних», «помаранчевих» та «жовтих» зон. Міністерство освіти і науки курує цей процес, і ми очікуємо злагодженого початку навчального року та максимальний рівень комунікації для батьків та педагогічних колективів. На жаль, країна входить у турбулентний режим цієї осені. Проте наша мета є незмінною: до вересня заплановані школи мають бути готові, а школярі мають сісти за парти в оновлених, максимально комфортних для навчання класах», — зазначив Олексій Чернишов.

Міністр зазначив, що завдяки «Великому будівництву» в Україні з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, а 27 тисяч школярів матимуть можливість навчатися у покращених умовах.

Загалом до кінця року заплановано відкрити близько 100 шкіл, які відбудовують, ремонтують або реконструюють у рамках програми «Велике будівництво». Міністр доручив очільникам областей особисто проінспектувати всі школи до нового навчального року.

Також Олексій Чернишов повідомив, що найближчим часом планує оглянути стан готовності шкіл під час робочої поїздки до Чернігівської та Сумської областей.

Міністр зазначив, що наразі в пріоритеті — якнайшвидше завершення будівельних робіт на об’єктах навчальної сфери. «Ви маєте все зробити швидко, але головне — якісно. І ще раз наголошую: об’єкт вважатиметься повністю готовим тільки після остаточного завершення будівельних робіт, підготовки всієї необхідної документації для введення в експлуатацію та верифікації з Мінрегіоном», — акцентував він.

Очільник Мінрегіону наголосив, що Програма «Велике будівництво» передбачає масштабну розбудову дорожньої, медичної, освітньої та спортивної інфраструктури України. Завдяки Програмі капітально ремонтуються та модернізуються заклади, які не ремонтувались роками. «Програма є ефективним інструментом регіонального розвитку, за допомогою якого ми закладаємо основу для трансформацій, спрямованих на підвищення якості життя у громадах. І у першу чергу це стосується освітньої інфраструктури. Кожна область працює над створенням комфортних умов для навчання та виховання наших дітей, адже вони — наше майбутнє і заслуговують найкращого», — наголосив Олексій Чернишов.

Міністерство розвитку громад та територій України