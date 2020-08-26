27 серпня стануть відомі результати конкурсного відбору на місця державного замовлення

27 серпня відбудеться оприлюднення рекомендацій на навчання на місця державного або регіонального замовлення для здобуття ступеня бакалавра (наскрізного магістра). В електронних кабінетах вступників навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування».

Для зарахування на місце бюджету такі вступники повинні будуть до 18-ї години 31 серпня подати оригінали документів до вишу:

копію документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Через ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції на території України, цього року вступники можуть подати документи до ЗВО через електронну пошту, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП), або надіслати звичайною поштою (з обов’язковим описом вкладень).

Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування, необхідно сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП (відповідну інструкцію опубліковано на сторінці Мінцифри) або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ.

Надсилання документів засобами поштового зв’язку здійснюється з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Надсилання документів з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

У випадках дистанційної подачі оригіналів надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Той, хто відмовиться від рекомендації або не виконає вимоги до зарахування у визначені терміни, не отримає бюджетне місце 2020 року.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)». Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.

Строки прийому оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО, але загалом зарахування може тривати до 30 вересня.

Нагадаємо, що 22 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Зареєстровано більше 1 млн е-заяв.

Міністерство освіти і науки України