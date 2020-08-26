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Уряд передасть місцевим бюджетам 100 млн грн для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти

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Кабінет Міністрів України підтримав проект розпорядження, яким передбачається розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році. Відповідне рішення Уряд ухвалив на доручення Президента під час чергового засідання 26 серпня.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ідеться про суму в розмірі 100 млн грн.

«У більшості таких закладах освіти матеріально-технічна база не оновлювалася десятиліттями. Водночас і промисловість, і сільське господарство потребують професійних робітників. Важливо виховувати нашу молодь, яка буде професійно підготовленою й зможе отримувати достойну роботу на українських підприємствах», — наголосив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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