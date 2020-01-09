79,2% вступників отримали рекомендацію до зарахування в омріяні виші – попередні результати вступної кампанії 2020

31 серпня під час пресбрифінгу за участю т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета щодо початку нового 2020/2021 навчального року оголошені попередні результати вступної кампанії 2020.

Цього року на місця державного або регіонального замовлення по 1-му та 2-му пріоритетах прийнято 49 тис. 277 заяв до закладів вищої освіти або 79,2% вступників отримали рекомендації, тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних ЗВО. У 2019 році цей показник становив 75,4 %.

1 пріоритет – 38 272 заяв (61,5%);

2 пріоритет – 11 005 (17,7%).

«Вперше дистанційне подання е-заяв було дуже актуальним у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Суттєво розширились можливості для пільгових категорій вступників за умови наявності хоча б одного сертифіката ЗНО та вступників до магістратури за результатами ЄВІ/ЄФВВ», – повідомив заступник Міністра Андрій Вітренко.

Під час цьогорічної вступної кампанії через систему ЄДЕБО було зареєстровано 962 тис. е-заяв. Їх подали майже 191 тис. вступників, що на 23 тис. більше, ніж торік. Це зумовлено збільшенням кількості випускників шкіл та розширенням переліку категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.

МОН сформовано рейтинг з десяти закладів вищої освіти за найбільшою кількістю поданих заяв на базі повної загальної середньої освіти. Перше місце посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка (41 тис. 783 заяви), 10-те – Київський національний торговельно-економічний університет (12 тис. 886 заяв).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41783; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 37278; Львівський національний університет імені Івана Франка – 32480; Національний університет «Львівська політехніка» – 26555; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 22134; Національний авіаційний університет – 20643; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 17052; Київський університет імені Бориса Грінченка – 16075; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 13983; Київський національний торговельно-економічний університет – 12886.

За наданими рекомендаціями на бюджет у десятці лідерів ЗВО є Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 4066; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 3272; Національний університет «Львівська політехніка» – 2577; Львівський національний університет імені Івана Франка – 2511; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1350; Національний авіаційний університет – 1345; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1250; Харківський національний університет радіоелектроніки – 1036; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1029; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 976.

Так, сьогодні, 31 серпня, завершився прийом оригіналів документів для вступників на базі ПЗСО, які претендують на місця державного замовлення.

Якщо абітурієнтам з ТОТ вступити до ЗВО на бюджетну форму навчання не вдалося:

є можливість вступити через ОЦ на бюджетну форму навчання до закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджет.

Нагадаємо, що вступ за квотою 2 для вступників з ТОТ продовжується до 23 жовтня.

Міністерство освіти і науки України