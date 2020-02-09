Інклюзивне навчання під час карантину – МОН розробило рекомендації щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами у школах

Міністерство освіти і науки України розробило інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у школах на 2020/2021 навчальний рік. Зокрема, визначено пріоритети роботи інклюзивно-ресурсних центрів та організації інклюзивного навчання в регіонах, що потраплять до “червоної” зони епідемічної небезпеки. Рекомендації оприлюднено на сайті МОН.

Освітній процес у новому навчальному році має бути організований з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях.

У разі встановлення “червоного” рівня епідемічної небезпеки психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги можуть надаватись дітям з ООП за допомогою дистанційних технологій. Водночас під час проведення таких занять слід враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з особливими освітніми потребами.

Відновлення корекційно-розвиткової роботи у 2020/2021 навчальному році має розпочатися з аналізу динаміки розвитку дитини, вивчення сильних сторін та позитивних змін, що має стати основою плану корекційно-розвиткової роботи як складової індивідуальної програми розвитку учня з ООП.

Роботу ІРЦ було відновлено у зв’язку з послабленням протиепідемічних заходів з 1 червня 2020 року. Так, за умови сприятливої епідеміологічної ситуації (“зеленого”, “жовтого” та “помаранчевого” рівнів епідемічної небезпеки у конкретному регіоні) ІРЦ продовжують надавати послуги у звичайному режимі, дотримуючись при цьому загальних протиепідеміологічних заходів, зокрема:

провітрювання приміщення;

візуальної демонстрації дітям з ООП правил збереження дистанції, гігієни особистих речей тощо;

мінімізації використання спільних речей та іграшок;

недопущення харчування дітей з одного посуду.

Звертаємо увагу, що подати заяву до ІРЦ можна, не виходячи з дому.

Нагадуємо, що навчальний рік традиційно розпочався 1 вересня, але формат залежить від епідеміологічної ситуації.

Міністерство освіти і науки України