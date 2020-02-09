Асистент вчителя та асистент дитини виконують різні функції та мають різні обов’язки – роз'яснення МОН

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо функцій та обов'язків асистента вчителя та асистента учня (дитини), які виконують різні функції та мають різні обов’язки. Рекомендації оприлюднено на сайті МОН.

На підставі заяви батьків дитини з ООП у школі в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні класи, в яких разом з іншими учнями навчаються одна, дві або три дитини з ООП. Для роботи в такому класі в штат школи вводиться асистент вчителя.

Асистент вчителя – це педагогічний працівник, що призначається на посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу. Асистент вчителя, зокрема, зобов’язаний:

забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів;

володіти навичками домедичної допомоги дітям;

дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про дітей у школі;

допомагати у навчанні не лише дитині з ООП, а усім іншим учням класу;

брати участь у розбудові інклюзивного навчання разом з іншими вчителями школи;

може організовувати спільно з учителем освітній процес за допомогою засобів дистанційного навчання;

забезпечувати комунікацію школи та батьків учнів з особливими освітніми потребами.

Водночас асистент учня (дитини) – не педагогічний працівник, що супроводжує учня і не не втручається в освітній процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та позакласної роботи, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні дитини в школі тощо.

Якщо дитина з ООП переходить на індивідуальну форму навчання, клас, до якого входить така дитина, не вважається інклюзивним.

Нагадаємо, МОН оприлюднило рекомендований алгоритм дій у разі виявлення в учня або працівника школи ознак гострого респіраторного захворювання.

Міністерство освіти і науки України