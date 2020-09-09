Уряд схвалив скасування самоізоляції для студентів з ТОТ

9 вересня 2020 року на засіданні Кабінет Міністрів України прийняв рішення про відміну проходження самоізоляції при перетині КПВВ для абітурієнтів та здобувачів освіти з ТОТ України, які планують або вже навчаються на підконтрольній Уряду України території.

Відповідні зміни до п. 20 постанови від 22 липня 2020 р. № 641 Кабінет Міністрів вніс сьогодні на своєму засіданні.

Зміни також передбачають, що окрім тих осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, мають намір вступити до закладів освіти або вже навчаються в закладах освіти, розташованих на підконтрольній Уряду України території, самоізоляцію може не проходити один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують абітурієнтів, студентів чи учнів.

«Ми робимо усе можливе, аби спростити доступ до освітніх процесів молоді з ТОТ за забезпечити право на здобуття освіти всіх дітей України. Безумовно, жодне часове обмеження не може сприяти налагодженню навчального процесу, який, на нашу думку, є одним з основних реінтеграційних заходів. З огляду на це, відміна обов‘язкової самоізоляції для студентів з ТОТ - є вкрай важливою умовою доступності освітнього процесу», - наголосила заступник Міністра з питань реінтеграції ТОТ України Інна Голованчук.

Довідково

Документом передбачено не поширювати зобов’язання щодо самоізоляції для таких категорій осіб:

- які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

- які зараховані на навчання до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

- здобувачі освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

- один з батьків (усиновлювачів), опікун, піклувальник або інший законний представник, які супроводжують вищезазначених осіб до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України