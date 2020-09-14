МОН розробило стратегічні напрями розвитку інклюзивної освіти до 2030 року

Міністерство освіти і науки розробило проєкт Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2020-2030 роки та план заходів з її реалізації. Документ направлено на погодження до Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Мінсоцполітики, МінТОТ, Мінфіну, МеРТ, Національної асамблеї людей з інвалідністю тощо.

З 2017 року Україна активно розвиває інклюзивне навчання з метою створення єдиних підходів у системі освіти України, де кожна дитина буде охоплена навчанням та зможе реалізувати свій потенціал.

Так, інклюзивне освітнє середовище та система освітніх послуг мають відповідати міжнародним стандартам. Це буде гарантувати здобувачам освіти можливість вчитись, незалежно від їхніх особливих освітніх потреб, на всіх рівнях освіти протягом усього життя.

Розроблена Національна стратегія має на меті вирішити наступні завдання:

виявити та якісно оцінити ООП у здобувачів освіти;

створити умови для навчання у районах або об'єднаних громадах кожній особі відповідно до її ООП;

підвищити рівень підготовленості педагогічних працівників для задоволення потреб кожного здобувача освіти;

удосконалити механізми фінансування освіти осіб з ООП;

забезпечити в закладах освіти умови для здобуття якісної освіти особами з ООП.

Реалізація визначених проєктом Національної стратегії цілей і завдань буде здійснюватися у два етапи.

На I етапі (2020-2028 роки) передбачено, зокрема:

створення цілісної законодавчої бази у сфері інклюзивної та спеціальної освіти;

забезпечення підготовки педагогічних працівників та засобів для навчання здобувачів освіти з ООП;

систематичне забезпечення архітектурної доступності;

створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища тощо.

II етап (2029-2030 роки) передбачає, з-поміж іншого:

аналіз результатів реалізації Національної стратегії;

визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку інклюзивної освіти на 2030-2040 роки.

Зазначимо, що станом на вересень 2020 року відкрито 633 інклюзивно-ресурсних центри, які прийшли на заміну психолого-медико-педагогічним консультаціям (ПМПК). У 2019/2020 навчальному році 35,14% шкіл мали інклюзивні класи.

Нагадуємо, через Портал ІРЦ надано майже 130 тис висновків батькам про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку їхніх дітей.

Міністерство освіти і науки України