Розроблятиметься новий проект співпраці з Європейським інвестиційним банком щодо запровадження змішаної освіти, – Сергій Шкарлет

Співпраця з Європейським інвестиційним банком є важливим кроком євроінтеграції освітньої системи України. На цьому наголосив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет під час онлайн-зустрічі з Головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Еріком де Загоном.

Сергій Шкарлет висловив сподівання, що найближчим часом Україна і МОН, зокрема, повністю імплементують норми ЄІБ та засади договірної співпраці в частині реалізації проектів.

На зустрічі обговорено питання реалізації спільного проекту «Вища освіта в Україні», що передбачає здійснення робіт з підвищення енергоефективності будівель 21 університету в різних регіонах України.

Також сторони погодили наступні кроки щодо підготовки угоди про фінансування ЄІБ програми підтримки професійної (професійно-технічної) освіти у частині створення Центрів професійної досконалості.

Т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет запропонував спільно опрацювати питання щодо можливої участі ЄІБ у підтримці заходів зі створення та запровадження комплексної програми змішаної (очно-дистанційної) освіти.

«Світ шукає шляхи адаптації до життя в умовах пандемії коронавірусу. І Україна також проходить цей шлях вперше. Нам необхідна допомога в організації змішаної освіти, особливо для шкіл, зокрема, і в рамках Нової української школи. Тому ми готові розробити проект і подати його на розгляд до ЄІБ. Закликаю всіх партнерів МОН долучитися до цього процесу», – наголосив Сергій Шкарлет.

Зі свого боку Жан-Ерік де Загон підкреслив, що інвестиції в людський капітал надзвичайно важливі для ЄІБ, і тому співпраця з Україною у сфері освіти є необхідною.

МОН та ЄІБ високо оцінили рівень співпраці за існуючими проектами та налаштовані на подальшу плідну співпрацю. Окрім того, сторони обговорили питання відкриття готових об'єктів фінансування ЄІБ в Україні.

Нагадаємо, майже 35 тис. вступників зараховано на бюджет до магістратури у сфері управління МОН.

Міністерство освіти і науки України