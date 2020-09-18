Фінансування освіти збільшиться на 34 мільярди гривень – проект Держбюджету на 2021 рік

У проекті Державного бюджету України на 2021 рік закладено збільшення видатків на освіту на 34 млрд гривень. Загальний бюджет освіти (без місцевих) складає 173,8 млрд гривень. Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він висловив сподівання, що після ухвалення обласних бюджетів, загальний фонд збільшиться ще мінімум на 100 млрд гривень.

У проекті Держбюджету передбачено 102,5 млрд грн для виплат заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, що на 21,2 млрд грн більше у порівнянні з 2020 роком. Протягом 2021 року зарплата зросте майже на 30%.

Субвенція на Нову українську школу закладена у сумі 1,4 млрд гривень.

«На наступний рік передбачили нову субвенцію для закладів освіти на боротьбу з пандемією коронавірусу. У проекті бюджету на ці заходи закладено один мільярд гривень. МОН працює над тим, щоб збільшити суми видатків на освіту», – повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України.

Нагадаємо, залишки освітньої субвенції можна буде використовувати на організацію безпечного навчання в школах – Парламент ухвалив зміни до Держбюджету-2020.

Міністерство освіти і науки України