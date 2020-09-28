Упродовж 2021 року зарплати освітян збільшаться майже на 30%, – Сергій Шкарлет

Упродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту Державного бюджету України на 2021 рік. Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет під час програми «Мир і/чи війна» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю, 25 вересня.

«Доходи вчителів вже зросли з 1 вересня на 5,8%. У зв’язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, із 1 липня – ще на 8%. Тобто впродовж 2021 року зарплати освітян порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%», – наголосив Сергій Шкарлет.

Водночас він висловив занепокоєння низьким рівнем зарплати педагогів та назвав це злочином проти України, який триває вже 29 років.

«Щодо зарплати освітян, то це злочин проти України впродовж 29 років… Зарплата вчителів і не тільки вчителів, а й педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників у частині формування доходів освітян системно, за 29 років, так і не змінилися. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок та доплат. Сьогодні ми намагаємось це змінити», – прокоментував т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, у проєкті Держбюджету-2021 закладено збільшення видатків на освіту на 34 млрд гривень. Загальний бюджет освіти становитиме 173,8 млрд гривень. Для виплат заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено 102,5 млрд грн, що на 21,2 млрд грн більше порівняно з 2020 роком.

Міністерство освіти і науки України