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Реформування дошкільної освіти передбачає й збільшення зарплати вихователів, – Сергій Шкарлет

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МОН розпочало процес підготовки до реформування дошкільної освіти. У проєкті держбюджету на 2021 рік закладено збільшення впродовж року зарплати вихователів дитсадків у середньому від 8 до 11 тисяч гривень. Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Дошкільна освіта – перша ланка системи безперервної освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини, формування її цінностей, взаємодії з оточенням, є передумовою її самореалізації в подальшому навчанні та розвитку впродовж життя. Наразі триває розроблення нового Стандарту дошкільної освіти», – зазначив Сергій Шкарлет.

Він розповів, що комплексне реформування дошкільної освіти передбачатиме:

  • забезпечення доступності освіти для дітей раннього та дошкільного віку,
  • підвищення якості педагогічних кадрів та їх мотивації,
  • оновлення змісту та організації освітнього процесу,
  • створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища,
  • запровадження систематичних моніторингів та оцінки якості дошкільної освіти,
  • вдосконалення системи управління та фінансування дошкільної освіти.

Щодо підвищення заробітної плати т.в.о. Міністра освіти і науки нагадав, що з 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

Так, середня розрахункова заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на сьогодні становить 9 тис. 262 грн, із січня 2021 року збільшиться до 11 тис. 114 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 042 гривні.

Середня розрахункова зарплата молодого вихователя без категорії та з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 тис. 534 грн, із січня 2021 року становитиме 7 тис. 839 грн, із липня 2021 року – 8 тис. 494 грн.

Вихователь першої категорії з вересня 2020 року отримує середньомісячну розрахункову зарплату в розмірі 8 тис. 705 грн, із січня 2021 року вона становитиме 10 тис. 445 грн, із липня 2021 року – 11 тис. 317 грн.

У вихователя вищої категорії з вересня 2020 року середня розрахункова заробітна плата становить 9 тис. 280 грн, із січня 2021 року підвищиться до 11 тис. 134 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 065 грн.

Середня розрахункова заробітна плата музичного керівника вищої категорії у вересні 2020 року становить 8 тис. 129 грн, із січня 2021 року – 9 тис. 754 грн, із липня 2021 року – 10 тис. 569 грн.

Нагадаємо, стартувала розробка Стандарту дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України

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