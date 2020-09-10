МОН прогнозує зміну ландшафту потрібних професій, – Сергій Шкарлет

Тенденція до неоіндустріалізації, впровадження концепції Індустрії 4.0, розвиток ІТ-технологій, екологічні проблеми – у найближчі 5–10 років змінять ландшафт найбільш потрібних професій. Про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, який розміщений на сайті МОН для громадського обговорення.

«Ми прогнозуємо, що в майбутньому «чисті» гуманітарні спеціальності відійдуть на другий план, а технічні, інженерні, навпаки, будуть найбільш потрібними. Професії, пов’язані із забезпеченням здоров’я, навчанням, наданням індивідуальних послуг, творчістю залишаться актуальними, оскільки не можуть бути заміщені автоматизованими системами навіть із використанням штучного інтелекту. Водночас зростає потреба у фахівцях біологічного напрямку, особливо у сфері біоінженерії, біотехнологій, фармації тощо. Ці тенденції вимагають посилення природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців разом із набуттям ними ІТ-навичок», – зазначив у своєму Telegram-каналі т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За оцінками світових експертів, оприлюдненими у Forbes, BBC, Trade Schools Colleges, та експертів дослідницької групи «Digitale Transformation» Науково-дослідного інституту майбутніх трудових відносин (м. Бонн), найбільш потрібними будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього, а також професії, пов’язані із забезпеченням життя та здоров’я людини:

технології майбутнього – архітектор територій, фахівець з робототехніки, інженер-проєктувальник різного профілю, фахівець з 3D-друку, розробник та диспетчер безпілотних апаратів, космогеолог;

ІТ-технології та дані – проєктувальник «розумного середовища» та «розумних будівель», програміст, аналітик даних, фахівець-аналітик з кібербезпеки, розробник технологій блокчейн, розробник віртуальної або доповненої реальності, фахівець із цифрового контенту, цифровий лінгвіст;

екологізація виробництва та життя – екоаналітик у будівництві, фахівець з альтернативної (сонячної, вітрової тощо) енергетики, біоетик, ресайклінг-дизайнер, фахівці з «сіті-фермерства»;

здоров’я людини – біогенетик, біоінженер, біоінформатик, біофармаколог, телехірург, ІТ-лікар, медична сестра, фізіотерапевт, нейропсихолог.

Нагадаємо, проєкт Стратегії передбачає розвиток університетської інфраструктури, кадрового потенціалу, фінансову автономію закладів.

Міністерство освіти і науки України