Уряд прийняв рішення щодо спрямування коштів на організацію онлайн-навчання для закладів загальної середньої освіти

13 жовтня 2020 року, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України прийнято рішення щодо спрямування коштів із Державного бюджету 2020 року на забезпечення якісного дистанційного навчання для закладів загальної середньої освіти. Така необхідність виникла у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та переходом значної частини закладів освіти на навчання в дистанційній формі.

Про це йдеться у проекті змін до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 131.

“Метою ухвалення документа є забезпечення якісного освітнього процесу в дистанційній формі під час карантину. Робота включатиме підготовку, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів не лише з математики, а й з інших предметів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників”, – повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Згідно з документом, фінансування буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти».

При цьому в проекті постанови КМУ вказано, що розпорядник бюджетних коштів може здійснювати попередню оплату в розмірі 25 відсотків вартості товарів, робіт і послуг. Реалізація заходів не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Міністерство освіти і науки України