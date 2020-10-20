МОН: Зарплати педагогічних працівників у закладах середньої загальної освіти збільшуватимуться протягом 2021 року

Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні. Такі зміни передбачені в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Зокрема, з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% більше, ніж станом на вересень 2020 року.

Отже, посадовий оклад молодого вчителя* без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року – 4 тис. 050 грн. Відповідно до проекту Держбюджету-2021 з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн.

Посадовий оклад вчителя I категорії* в січні 2019 року становив 4 тис. 361 грн, у вересні 2020-го – 5 тис. 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 тис. 061 грн, з липня 2021 року – до 6 тис. 567 грн.

У вчителя вищої категорії* закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року – 7 тис. 001 грн.

Збільшення посадових окладів (за ЄТС) розраховано відповідно до проекту ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік». З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

*Посадовий оклад з розрахунку 18 годин на тиждень

Нагадаємо, Уряд схвалив та направив на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.

Міністерство освіти і науки України