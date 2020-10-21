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Сергій Шкарлет назвав п’ять завдань для команди МОН

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Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет назвав п’ять завдань, над якими працює команда МОН. Про це очільник Міністерства повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив стратегічне значення освіти і науки для розвитку України. Це вже видно з обсягу фінансування освітньої галузі у проєкті Держбюджету-2021. Приріст становить 34 млрд грн. На 30% буде збільшено оклади освітян. Закладено нову програму для протидії пандемії коронавірусу (1 млрд грн). Також є підтримка ініціативи МОН щодо заснування з наступного року щорічної Премії Президента для дітей, які отримали найвищі результати ЗНО», – зауважив Сергій Шкарлет.

Він наголосив, що команда Міністерства освіти і науки України працює над наступними п’ятьма завданнями:

  • зміцнення кадрового потенціалу школи – у спосіб поетапного підвищення зарплат вчителів, встановлення надбавок за результатами сертифікації, підтримки молодих фахівців;
  • 100-відсоткове забезпечення безкоштовного підвезення дітей і педагогічних працівників до дитсадків, шкіл і місць проживання в селі;
  • відновлення професійно-технічної освіти – представлено план модернізації, триває робота над Стратегією розвитку професійної освіти;
  • реформування наукової сфери – ключовим питанням є визначення моделі трансформації Національної та галузевих академій наук, вже працюють робочі групи;
  • зміна підходу держави до системи вищої освіти – триває громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року.

Міністерство освіти і науки України

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