Дистанційне навчання не замінить повноформатну освіту, але Україна готова до його впровадження, – Сергій Шкарлет

Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання – це образа для більшості педагогічних працівників, які досить наполегливо впровадили в життя форму дистанційного навчання. Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти. На цьому наголосив очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет під час ток-шоу «Марафон» на телеканалі «Наш» 27 жовтня 2020 року.

Також Сергій Шкарлет звернув увагу на те, що заклади освіти в усьому світі сьогодні намагаються пристосуватися до умов пандемії, враховуючи, що це незвичні умови.

«На моє переконання, враховуючи і позицію фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування, який є в очному, повноформатному навчанні. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що “червоний” рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять», – зазначив т.в.о. Міністра.

Сергій Шкарлет розповів, що організація освітнього процесу, у тому числі в дистанційному чи змішаному форматах в умовах пандемії, потребує не лише коштів, а й значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти. Завдяки народним депутатам України вдалося внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та як виняток з положень частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України дозволити використовувати залишки освітньої субвенції 2019 року, а це 3,3 млрд грн, для протидії розповсюдження коронавірусної інфекції.

«Додатково, на сьогодні, Уряд перерозподілив 539 млн грн в межах видатків, передбачених МОН на 2020 рік, для забезпечення дезінфекційними засобами шкіл у цьому році. Також за підтримки Президента та Уряду вдалося окремою бюджетною програмою закласти до проєкту бюджету на 2021 рік кошти для боротьби з коронавірусом», – повідомив очільник МОН.

Нагадаємо, з 16 жовтня набули чинності оновлені умови дистанційного навчання у школах. Громадяни України можуть звертатися на «гарячі лінії» Державної служби якості освіти стосовно недотримання безпечних умов освітнього процесу.

Міністерство освіти і науки України