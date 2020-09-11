МОН та Google Україна ініціюють безкоштовне навчання для вчителів з використання цифрових інструментів для дистанційного навчання

Google Україна за активної підтримки МОН організовує безоплатне навчання для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за курсом «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії». Навчання триватиме з 12 до 22 листопада 2020 року.

«Надання нашим вчителям можливостей опанувати навички з організації дистанційного навчання з використанням сучасних цифрових інструментів є сьогодні одним із наших ключових пріоритетів. І ми дуже вдячні представникам IT-спільноти за активну співпрацю у цьому напрямі», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Артур Селецький.

Зареєструватись на курс можна за покликанням .

Під час навчання учасники опрацьовуватимуть матеріали з таких практичних напрямів:

можливості додатків Google Workspace (G Suite) при роботі з вебінтерфейсом персональних комп’ютерів;

використання додатків Google Workspace (G Suite) на мобільних пристроях;

опрацювання основних налаштувань безпечної роботи в Інтернеті.

Програма курсу розрахована на 15 годин і складається із таких змістових частин:

5 модулів, які складаються з 2-х годин відеолекцій (можна переглядати в записі) разом з тренером;

1 година на самостійне опрацювання;

1 година – складання підсумкового тесту.

Під час навчання вчителі забезпечуватимуться методичним супроводом та консультаціями, на період навчання їм буде наданий доступ до тимчасового персонального облікового запису в реальній системі для ознайомлення з системою G Suite for Education.

Ефективний зворотній зв'язок із учасниками курсу налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій до кожного завдання в середовищі Google Класу. Окремо буде забезпечено можливість вчителям отримати консультації через спеціально організовані зустрічі з тренерами в Google Meet.

За умови успішного проходження навчання (виконання 80% усіх запропонованих завдань та 80% правильних відповідей на запитання підсумкового тесту) учасники отримають електронний сертифікат про проходження курсу, який може бути зарахований як підвищення кваліфікації.

Із організаційними питаннями та детальною програмою курсу можна ознайомитися за покликанням

МОН України