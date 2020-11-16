МОН рекомендує із 16 листопада проводити навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти за змішаною формою

Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти рекомендується проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки України керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Також керівникам закладів освіти варто враховувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1100 щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», згідно з яким забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

У листі зазначається, що діяльність закладів вищої та фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства, організовано на принципах автономії та самоврядування. Зважаючи на це, ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу під час дії карантинних обмежень, в тому числі про запровадження режиму дистанційного навчання, належить до компетенції колегіального органу управління закладу вищої та фахової передвищої освіти.

Водночас рішення щодо навчання за дистанційною або змішаною формами, запровадження гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи працівників в умовах продовження карантину, перебування осіб в гуртожитках закладів освіти та порядку їх відвідування має ухвалюватися з обов’язковим урахуванням вимог Урядових рішень щодо посилених протиепідемічних заходів та рекомендацій, які були надані Міністерством у листі від 12 жовтня 2020 року № 1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання».

МОН України