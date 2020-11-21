МОН та ЮНІСЕФ закликають вчителів провести до 20 листопада урок про права дитини

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 18 листопада вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, рішення дасть змогу перерозподілити субвенцію для місцевих бюджетів, щоб повною мірою реалізувати спільний з європейськими партнерами проект.

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України передбачає відновлення значної кількості інфраструктурних об’єктів для покращення доступності послуг та сервісів для внутрішньо переміщених осіб у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Київській, Полтавській, Херсонській областях.

«Це не лише відновлення шкіл, садочків, лікарень та центрів з надання адміністративних послуг — це довгострокова інвестиція в людський капітал та добробут мешканців цих регіонів. Перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам дасть змогу відновити 243 об’єкти соціальної інфраструктури по всій країні», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України