21. 11. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

МОН та ЮНІСЕФ закликають вчителів провести до 20 листопада урок про права дитини

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 18 листопада вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, рішення дасть змогу перерозподілити субвенцію для місцевих бюджетів, щоб повною мірою реалізувати спільний з європейськими партнерами проект.

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України передбачає відновлення значної кількості інфраструктурних об’єктів для покращення доступності послуг та сервісів для внутрішньо переміщених осіб у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Київській, Полтавській, Херсонській областях.

«Це не лише відновлення шкіл, садочків, лікарень та центрів з надання адміністративних послуг — це довгострокова інвестиція в людський капітал та добробут мешканців цих регіонів. Перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам дасть змогу відновити 243 об’єкти соціальної інфраструктури по всій країні», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2020 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            