23. 11. 2020
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21 вчений отримуватиме державні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні

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Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні – призначено 21 молодому вченому. Відповідний наказ оприлюднений на сайті МОН.

Конкурсний відбір претендентів на здобуття державних іменних стипендії було оголошено наказом МОН та створено Конкурсну комісію.

У період з 12 до 19 листопада 2020 року розглянуто матеріали, подані 153 претендентами, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерств, Служби безпеки України або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, з урахуванням розподілу державних іменних стипендій.

За результатами конкурсного відбору переможці з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року.

Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями:

  • стипендія імені Дмитра Максимова - 4 особи;
  • стипендія імені Назарія Войтовича - 5 осіб;
  • стипендія імені Романа Гурика - 4 особи;
  • стипендія імені Устима Голоднюка - 5 осіб;
  • стипендія імені Юрія Поправки - 3 особи.

Зазначимо, що з метою увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, постановою Кабінету Міністрів України засновано державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні у п'яти номінаціях.

Нагадуємо, триває конкурс наукових, науково-дослідницьких проєктів «Зберігаючи пам’ять про Голокост».

МОН  України

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