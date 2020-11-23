21 вчений отримуватиме державні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні

Державні іменні стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні – призначено 21 молодому вченому. Відповідний наказ оприлюднений на сайті МОН.

Конкурсний відбір претендентів на здобуття державних іменних стипендії було оголошено наказом МОН та створено Конкурсну комісію.

У період з 12 до 19 листопада 2020 року розглянуто матеріали, подані 153 претендентами, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерств, Служби безпеки України або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, з урахуванням розподілу державних іменних стипендій.

За результатами конкурсного відбору переможці з 2021 року отримуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок року.

Відбір претендентів відбувався за кількома номінаціями:

стипендія імені Дмитра Максимова - 4 особи;

стипендія імені Назарія Войтовича - 5 осіб;

стипендія імені Романа Гурика - 4 особи;

стипендія імені Устима Голоднюка - 5 осіб;

стипендія імені Юрія Поправки - 3 особи.

Зазначимо, що з метою увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, постановою Кабінету Міністрів України засновано державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні у п'яти номінаціях.

Нагадуємо, триває конкурс наукових, науково-дослідницьких проєктів «Зберігаючи пам’ять про Голокост».

МОН України