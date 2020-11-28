Очільник МОН Сергій Шкарлет прокоментував питання організації 12-річного шкільного навчання

Очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет прокоментував питання організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5-ти років.

Він зазначив, що свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм.

«Закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12-ти класів) не є ключовим аргументом у цій дискусії. Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так деякі “політичні фахівці” від освіти й взялися трактувати розпочате обговорення», – написав у своєму Telegram-каналі Сергій Шкарлет.

Очільник МОН також аргументував доцільність змін у системі загальної середньої освіти:

наступність дошкільної та початкової ланок освіти;

чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті;

сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

Сергій Шкарлет також наголосив, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля.

«“Це дорого”, – кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь “економії” вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку», – додав Сергій Шкарлет.

Він також підкреслив, що обговорення питання організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5-ти років, відбувається за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів. А отже, наближаємося до єдиної концепції розвитку шкільної освіти й розроблення Освітнього кодексу.

Нагадаємо, Уряд виділив майже 540 млн грн на забезпечення дезінфекційними засобами учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, а також надав можливість місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу з метою протидії пандемії коронавірусу.

МОН України