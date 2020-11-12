МОН та Мінцифри запустили платформу «Всеукраїнська школа онлайн»

11 грудня Міністерство освіти та науки України спільно з Українським інститутом розвитку освіти та Міністерством цифрової трансформації України з метою забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 5-11 класів запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».

«В умовах стрімкого поширення пандемії насамперед важливо забезпечити захист здоров’я та життя кожного учасника освітнього процесу. Водночас ми розуміємо, що процес навчання не повинен зупинятися. Саме тому, аби всі учасники освітнього процесу отримали належну підтримку передусім у разі впровадження дистанційного навчання, ми запустили «Всеукраїнську школу онлайн». Та актуальність створення національної освітньої платформи зумовлена не тільки викликами, пов’язаними з поширенням COVID-19, а й стратегічною необхідністю забезпечення сталості та якості навчального процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від їх місця проживання та наявних ресурсів», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Всеукраїнська школа онлайн – E-SCHOOL.net.ua – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів середньої та старшої школи з матеріалами, що пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам. ВШО забезпечує учнів відеопоясненнями, конспектом, тестами та можливістю відслідковувати свій навчальний прогрес. А вчителів – необхідними методичними рекомендаціями та прикладами застосування сучасних освітніх технологій. Наразі контент платформи розрахований на два тижні навчання відповідно до календарного плану, та щотижня він буде доповнюватися. Функціонал платформи буде постійно вдосконалюватися та розширюватися.

Вадим Карандій, директор Українського інституту розвитку освіти (УІРО), наголосив: «Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій для розширення можливостей педагогів і формування в учнів важливих технологічних компетентностей є однією зі складових формули «Нової української школи». Зважаючи на це, платформа «Всеукраїнська школа онлайн» є надзвичайно цінним освітнім продуктом. Український інститут розвитку освіти (УІРО) доклав максимальних зусиль, щоб весь розміщений на платформі контент був якісним, відповідав державним освітнім стандартам і, звичайно, був цікавим для учнів. Це стало можливим завдяки залученню великої команди фахівців, які здійснювали експертизу матеріалів на всіх етапах реалізації проекту».

Платформа «Всеукраїнська школа онлайн» покликана стати незамінним інструментом і при звичайному режимі навчання. Діти зможуть користуватися платформою не тільки під час карантину, а й для ознайомлення з темою, яку пропустили в школі через хворобу або з інших причин.

«Сьогодні ви бачите першу версію платформи. Вже на початку 2021 року ми плануємо презентувати функціонал «Кабінету вчителя», де він зможе відслідковувати прогрес своїх учнів і модифікувати курси спеціально для них або навіть створювати власні. Також ми вже працюємо над розробкою мобільних застосунків, щоб онлайн-навчання для дітей стало ще зручнішим та доступнішим. Ми знаємо, наскільки важлива в часи розвитку дистанційного та змішаного навчання цифрова грамотність. Тож маю сказати, що ВШО є частиною глобальної ініціативи з цифрової грамотності – «Дія.Цифрова освіта», яку Мінцифри разом із партнерами запустили цього року», – заявила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Важливо, що платформа надає доступ до навчального контенту українською мовою для дітей та вчителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. А також для дітей, які з різних причин перебувають за кордоном та хочуть навчатися за українською державною програмою.

Досвід країн-лідерів у діджиталізації освіти, як то Естонія або Китай, свідчить, що наявність таких національних онлайн-платформ дає можливість не тільки долати обмеження в навчальному процесі під час пандемії, а і є обов’язковою частиною освітнього простору, що допомагає дітям та вчителям у навчанні та викладанні, а також підвищує рівень здобутих знань.

Для створення онлайн-платформи ініціатори проекту звернулися до ГС «Освіторія», яка вже має необхідний досвід та експертизу, адже з 2013 року втілює масштабні інноваційні освітні проекти. Саме «Освіторія» на запит МОН у 2018 році підготувала тренерів Нової української школи (НУШ) для перенавчання 22 тисяч вчителів початкової школи, а навесні 2020 року на волонтерських засадах допомагала у створенні телеуроків для дистанційного навчання школярів.

«Місія “Освіторії” як неприбуткової громадської спілки – розвивати освіту в Україні. І саме зараз діти, вчителі та батьки потребують найбільшої підтримки. Як розробники платформи ВШО, ми спирались на свій досвід створення інноваційних освітніх проектів та найкращі міжнародні практики дистанційного навчання. І в результаті створили ефективний інструмент для впровадження сучасних підходів та технологій для всіх учнів та вчителів України», – зазначила Зоя Литвин, голова ГС «Освіторія».

Проект «Всеукраїнська школа онлайн» підтримав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Щоб покращити доступність навчального контенту для широкого загалу користувачів, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами, ЮНІСЕФ долучився до навчань для авторів уроків та забезпечив експертний супровід із питань інклюзивності. Дитячий фонд ООН разом із партнерами з громадського та приватного секторів працює над створенням додаткових інструментів покращення доступності уроків, зокрема перекладу на українську жестову мову та створення доріжок звукоопису.

Всеукраїнську школу онлайн підтримали також 3 мобільні оператори – Київстар, Vodafone та lifecell. Вони забезпечать безлімітний нетарифікований доступ до сайту платформи та її мобільного застосунку для всіх абонентів (перегляд навчальних відеоматеріалів на каналі YouTube тарифікується згідно з умовами тарифного плану абонента).

За сприяння міжнародного фонду “Відродження” незабаром буде створено мобільний застосунок ВШО та розширено функціонал платформи, що дозволить вчителям адаптувати навчальні матеріали відповідно до індивідуальних потреб учнів.

Платформа створена за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проекту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який впроваджується Консорціумом ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету (PH Zurich).

Фінансування проекту здійснюється в межах видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

МОН України