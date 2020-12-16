Що змінюється для закладів освіти під час карантину з 19 грудня – роз’яснення МОН

Уряд продовжив дію карантину, встановленого через COVID-19, до 28 лютого 2021 року. Про актуальні протиепідемічні заходи, зокрема й ті, які стосуються закладів освіти, йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 1236.

Положення, зазначені в постанові, вступають у силу з 19 грудня 2020 року.

На період дії карантину, зокрема, заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами у понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, з 8 до 24 січня 2021 р. на території України заборонено відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на COVID-19. Зокрема, ця норма щодо самоізоляції стосується:

осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Нагадаємо, МОН надало рекомендації для шкіл у зв’язку з посиленням карантинних обмежень 8-24 січня 2021 року.

МОН України