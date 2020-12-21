Результати і цілі: Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про розвиток шкільної освіти

21 грудня 2020 року, під час засідання колегії МОН Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет поінформував про досягнення у сфері загальної середньої освіти за 2020 рік та визначив основні цілі Міністерства на наступний рік.

«Забезпечення якісного освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є одним із найважливіших пріоритетів у діяльності МОН. Упродовж цього року було затверджено Державний стандарт базової середньої освіти, розпочато розробку типових освітніх програм, у межах реформи «Нова українська школа» проведено сертифікацію понад 900 педагогів. Для популяризації науково-технічних, математичних, інженерних професій ухвалено Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Нами також розпочато реформу шкільного харчування», – зазначив Сергій Шкарлет.

За його словами, Міністерством освіти і науки України було вжито низку заходів з метою безперервного, безпечного та рівного доступу до навчання для всіх школярів в умовах пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією (COVID-19). Зокрема, ухвалено Положення про дистанційне навчання та відкрито освітню платформу для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».

За ініціативи МОН було виділено та перераховано до місцевих бюджетів спеціальну субвенцію на закупівлю дезінфекторів для рук і поверхонь у розмірі майже 540 млн грн. Дозволено використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Міністр освіти і науки додав, що в період карантинних обмежень було успішно проведено зовнішнє незалежне оцінювання. Наразі розроблено проєкт наказу про внесення змін до проведення ЗНО, який проходить громадське обговорення.

Також Сергій Шкарлет назвав основні цілі, над якими працює Міністерство освіти і науки України:

затвердити Типову освітню програму для 5-9 класів, яка відповідатиме Державному стандарту базової загальної середньої освіти;

продовжити реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (1 млрд грн закладено до Державного бюджету-2021);

працювати над підвищенням оплати праці для освітян;

запровадити педагогічну інтернатуру.

Нагадаємо, в листопаді-грудні 2020 року всі перші класи державних та комунальних закладів загальної середньої освіти

МОН України