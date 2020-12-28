Сергій Шкарлет розповів про зарплати освітян та бюджет на 2021 рік

З 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшаться на 20%. Порівняно з 1 квітня 2020 року, станом на 1 грудня 2021 року, збільшення становитиме 30%. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю для Українського радіо.

Сергій Шкарлет розповів, що МОН підготувало законопроект щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на коронавірус.

«Ця пропозиція погоджена і ми чекаємо від Президента внесення її до Парламенту. Я думаю, що коли Парламент запрацює, Президент внесе цю пропозицію», – підкреслив Міністр.

Окрім того, Сергій Шкарлет повідомив, що розроблено проект постанови Уряду, яким передбачається збільшити зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20%. Він надісланий на погодження до центральних органів виконавчої влади.

«Із профспілками абсолютно тісна взаємодія щодо поступового збільшення коштів на оплату праці», – наголосив Міністр.

Також Сергій Шкарлет розповів, що бюджет освіти на 2021 рік у першому читанні був найбільшим із 2012 року.

«Ми отримали плюс 50-100% за всіма показниками, статтями й субвенціями. Ті скорочення, які відбулись між першим і другим читанням, залежать не від того, що в нас забрали кошти. А від того, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 липня було перенесено на 1 грудня. Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити, певним чином перерозподілити бюджет, і ми за це будемо боротися», – наголосив Міністр освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки України