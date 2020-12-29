Прем’єр-міністр доручив перевірити обґрунтованість цін на газ

В серпні цього року відбулася лібералізація ринку газу, завдяки чому споживачі отримали право вільно обирати постачальників. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання Кабінету Міністрів України 28 грудня.

За словами Глави Уряду, наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний НАК «Нафтогаз». Денис Шмигаль зазначив, що змінити постачальника можна онлайн за кілька хвилин та закликав громадян обирати для себе найкращий варіант, щоб не переплачувати за газ.

Прем’єр-міністр також доручив т. в. о. Міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ.

«Необхідно провести аудит формування тарифів та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими й невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів. У вас є всі важелі, аби врегулювати це питання», — наголосив очільник Уряду.

Крім того, Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики до 25 січня 2021 року подати на розгляд Уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України.

«Оновлення балансу має показати усім українцям, що Уряд розуміє проблеми галузі та шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України