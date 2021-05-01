Стартувала реєстрація на пробне ЗНО, вона триватиме до 19 січня

5 січня 2021 року, розпочалася реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Зареєструватися можна до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники/учасниці пробного ЗНО можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

українська мова;

українська мова і література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

Тестування відбудуться 10 квітня 2021 року.

У 2021 році кожен учасник/кожна учасниця пробного тестування зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із цього переліку й пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів. Отже, у 2021 році можна буде як ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, так і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших предметів з переліку.

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Крім того, Український центр оцінювання якості освіти та ГС «Освіторія» за підтримки МФ «Відродження» підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти УЦОЯО докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься в регіонах і становитиме від 195 до 255 грн. Вартість одного тестування для одного учасника/учасниці оголошено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Участь у пробному тестуванні дає можливість учасникам/учасницям попрактикуватись у роботі з тестами, що відповідають вимогам програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, спробувати заповнювати бланки відповідей, психологічно налаштуватися на проходження ЗНО та зрозуміти, як ефективно розподіляти час.

Нагадаємо, що зарплати освітян збільшилися на 20% з 1 січня 2021 року.

МОН України