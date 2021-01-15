Нова українська школа є основною реформою МОН у шкільній освіті

Сьогодні, 14 січня 2021 року, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці Ольгою Дібровою в онлайн-форматі.

«Фінляндія – ключовий партнер у розвитку освітніх ініціатив. Фінський досвід є взірцем для шкільної реформи в Україні, з яким пов’язано багато елементів реформи Нової української школи. Станом на сьогодні це основна реформа Міністерства, яку ми, безперечно, маємо продовжувати», – зазначив Сергій Шкарлет.

Під час зустрічі обговорено наступні питання:

стан та перспективи подальшої імплементації проекту «Фінська підтримка реформи української школи»;

продовження українсько-фінської співпраці в напрямі реформування освітньої галузі України;

програма «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»;

перспективи запровадження проекту щодо шкільного харчування.

За словами Сергія Шкарлета, саме проект «Фінська підтримка реформи української школи» надав експертну підтримку в розробленні нового Державного стандарту базової середньої освіти, що був затверджений у вересні 2020 року та є підґрунтям запуску НУШ у 5-9 класах з 2022 року.

Крім того, Міністр розповів про успіхи команди МОН у запуску платформи «Всеукраїнська школа онлайн», плани щодо стратегії розвитку професійної освіти та перспективи змін у системі шкільного харчування.

Посол України у Фінляндській Республіці Ольга Діброва своєю чергою розповіла про можливу співпрацю в реформі системи шкільного харчування, питаннями якого опікується перша леді Олена Зеленська.

«Розвиток освіти між Україною та Фінляндією – флагманський напрям співпраці. Є пропозиції щодо продовження строків взаємодії, втілення нових ідей у науковій сфері та у вищій освіті. Також пропонується допомога в реформі шкільного харчування. Адже Фінляндія – перша країна, яка запровадила безкоштовне шкільне харчування», – зауважила Ольга Діброва.

За результатами зустрічі домовлено про те, що пані Посол поінформує фінську сторону щодо зацікавленості МОН України у продовженні співпраці в галузі освіти і науки, напрацюванні нових освітніх ініціатив.

Довідково

Одними з пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці між Україною та Фінляндією є ефективна реалізація проекту «Фінська підтримка реформи української школи», імплементація додаткових програм з удосконалення освіти національних меншин та реформування української системи професійно-технічної освіти. Проект реалізується відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» від 5 березня 2018 року (ратифіковано Законом України № 2485-VIII від 03.07.2018).

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року було досягнуто домовленості з Фінляндією щодо продовження співпраці в напрямі реформування освітньої галузі України.

МОН України