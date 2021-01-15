15. 01. 2021
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Необхідно пришвидшити розв’язання питання збільшення посадових окладів освітян, – Сергій Шкарлет

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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Тelegram-каналі поінформував про те, що Профспілка працівників освіти і науки звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням прискорити ухвалення постанови щодо встановлення посадових окладів працівників бюджетної сфери.

З 1 січня 2021 року розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду має становити 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року – 2 893 грн.

За словами Міністра, освітяни акцентують на тому, що затягування процедури ухвалення Урядом зазначеної постанови матиме негативні наслідки, зокрема, невизначеність на місцевому рівні з виплатою січневого авансу.

«Цілком поділяю позицію профспілки й також звертаюся до Мінекономіки та всіх зацікавлених центральних органів виконавчої влади з проханням пришвидшити розв’язання питання», – зазначив Сергій Шкарлет.

Він нагадав, що посадові оклади для всіх категорій освітян передбачають збільшення на 20% з 1 січня 2021 року. Кошти для цього закладені в Держбюджеті.

МОН України

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