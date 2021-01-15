МОН підтримує нову ініціативу з технологізації шкіл і закликає бізнес приєднатися

Міністерство освіти і науки України підтримало спільну ініціативу інноваційної телекомунікаційної компанії Deltahost та ГС «Освіторія», які започаткували проєкт «Прокачай школу».

Проєкт громадської спілки та бізнесу допоможе технологізувати українські заклади освіти.

«Сьогодні школи отримують певне фінансування на закупівлю комп'ютерного та цифрового обладнання як від державного, так і від місцевих бюджетів. Але, звісно, цього не завжди буває достатньо. Тому ми підтримуємо ініціативи, які йдуть від бізнесу, і закликаємо представників технологічних компаній наслідувати приклад своїх соціально відповідальних колег», – зазначив заступник Міністра освіти з питань цифровізації Артур Селецький.

У межах проєкту щонайменше 12 шкіл протягом 2021 року отримають технологічні подарунки, зокрема інтерактивні дошки, планшети, ноутбуки або інші гаджети. Загальний кошторис подарунку для однієї школи становить 30 тисяч гривень.

«Ми започатковуємо цей проєкт, щоб школи в кожному куточку країни мали доступ до технологій. Щомісяця ми гарантовано технологізуємо одну школу. Насамперед ми орієнтуємось на школи, які не мають комп'ютерної техніки належного рівня або потребують проведення високошвидкісного інтернету. Ми будемо раді, якщо інші компанії братимуть активну участь у підвищенні рівня цифровізації української освіти та долучаться до проєкту, в такий спосіб масштабуючи імпакт та збільшуючи кількість шкіл», – наголосив директор та співзасновник Deltahost Дмитро Земляний.

Участь у відборі можуть взяти всі школи, які заповнять анкети. Прийом анкет триватиме до 1 грудня 2021 року. Щомісяця обиратимуть одну школу.

«Наша місія – надання рівного доступу до якісної освіти. В сучасному світі, а особливо в умовах карантину, технологічна спроможність шкіл відіграє велику роль. Ми щасливі, що вчителі отримають інструменти, які допоможуть їм організовувати навчальний процес зручніше та якісніше», – зазначила операційна директорка громадської спілки «Освіторія» Анна Сидорук.

Уся інформація про перебіг проєкту та його учасників буде регулярно публікуватися на вебресурсах ГС «Освіторія»: на сайті та у фейсбуці. У разі виникнення додаткових питань можна буде звернутися за телефоном +38 (095) 469 58 39 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Нагадаємо, зростають показники користування онлайн-платформою «Всеукраїнська школа онлайн».

МОН України