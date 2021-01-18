Після завершення посиленого карантину школярі можуть повернутися до очної та змішаної форм навчання, – Сергій Шкарлет

МОН вивчає можливість повернення учнів молодших класів до повноформатного навчання, учнів старшої школи – до змішаної форми, за умови сприятливої санітарно-епідемічної ситуації. На цьому наголосив сьогодні, 16 січня, у своєму Telegram-каналі Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою», – зазначив Міністр.

Водночас він додав, що ухвалення остаточних рішень із цих питань не залежить від однієї особи – Міністра освіти і науки або Міністра охорони здоров’я. Обидва міністерства постійно комунікують.

«Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Насамкінець він висловив сподівання, що найближчим часом статистика захворюваності на COVID-19 і спроможність медичної системи стримають епідемічні хвилі та діти поступово повернуться до звичного формату навчання.

Нагадаємо, МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.



МОН України