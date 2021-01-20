Повернення учнів 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним, – Сергій Шкарлет

Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним та важливим. Таку думку висловив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вчителі мають перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Також хвилюються батьки та школярі, які протягом поточного навчального року готуються до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі.

«Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», – зазначив Сергій Шкарлет.

Він додав, що розглядається питання повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів. Відповідно, тривають консультації з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Нагадаємо, раніше Міністр освіти і науки України зауважив, що після завершення посиленого карантину учні молодших класів можуть повернутися до очної форми навчання, учні середньої школи – до змішаної форми навчання.

Міністерство освіти і науки України