20. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Повернення учнів 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним, – Сергій Шкарлет

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним та важливим. Таку думку висловив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вчителі мають перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Також хвилюються батьки та школярі, які протягом поточного навчального року готуються до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі.

«Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», – зазначив Сергій Шкарлет.

Він додав, що розглядається питання повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів. Відповідно, тривають консультації з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

 Нагадаємо, раніше Міністр освіти і науки України зауважив, що після завершення посиленого карантину учні молодших класів можуть повернутися до очної форми навчання, учні середньої школи – до змішаної форми навчання.

Міністерство освіти і науки України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31