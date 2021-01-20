Сергій Шкарлет: Заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня на основі збільшених на 20% посадових окладів

20 січня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінекономіки постанову щодо підвищення рівня посадових окладів працівникам бюджетної сфери, зокрема й освітянам.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі висловив вдячність колегам, які підтримали схвалення відповідної постанови Уряду, та поінформував про розрахунки посадових окладів освітян з 1 січня 2021 року.

«Тепер МОН зможе опрацювати відповідно до постанови власні нормативно-правові акти. Але вже точно можна сказати, що заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня – на 8,4%», – зазначив Міністр.

Він навів приклад, що посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

«Усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів», – додав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, розпочалася реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників. Реєстрація триватиме до 31 січня, а перший етап сертифікації – незалежне тестування – відбудеться вже 27 лютого.

Міністерство освіти і науки України