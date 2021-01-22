Як працюватимуть заклади освіти з 25 січня – роз’яснення МОН

З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236. Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Додаткові обмежувальні заходи для закладів освіти, встановлені на період 8-24 січня 2021 р., не діятимуть з 25 січня.

Окрім того, під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на COVID-19. Зокрема, ця норма щодо самоізоляції стосується:

осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Нагадаємо, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання у змішаному або очному форматах – про це заявив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

МОН України